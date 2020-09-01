Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как она намерена потратить материнский капитал

Анастасия Тарасова, жена полузащитника казанского "Рубина" Дмитрия Тарасова, рассказала, что она собирается потратить материнский капитал на образование.

"Несколько постов ранее я писала о том, что получила сертификат на материнский капитал и не ожидала, что получу вопросы, на что его потратить. В связи с последними событиями обдумывала один вариант, но решила оставить на образование. Пусть спокойно себе индексируется. Эту тему я уже всю прокачала, особенно, как лучше поступить и как поступили другие, и получила такие цифры:

— 61% или 339 тысяч семей использовали на погашение ипотеки или покупку жилья;

— 28% или 155 тысяч подали заявления на ежемесячную выплату на второго ребенка из средств материнского капитала;

— 11% или 62 тысячи оплатили им обучение своего ребенка", — написала Тарасова на своей странице в Instagram.

Анастасия является третьей женой Тарасова. У них есть две дочери - Милана (2018) и Ева (2020). Также у футболиста есть дочь Ангелина (2009) от первого брака. Второй раз Тарасов был женат на певице Ольге Бузовой, от которой у него детей нет.

Не пропустите: Тарасов отреагировал на слухи о пьяном дебоше в самолёте. | http://soccernews.ru