Жена Дмитрия Тарасова высказалась об умственных способностях футболиста
Анастасия Костенко, супруга полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, призналась, что её удивили умственные способности футболиста.
"Мыслила стереотипно, считала, что футболисты не отягощены умом. Но Дима быстро меня переубедил", - сказала жена хавбека "железнодорожников".
Напомним, что Тарасов и Костенко поженились в январе 2018 года. Для спортсмена этот брак стал третьим.
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