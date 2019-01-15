Жена экс-форварда "Спартака" и "Зенита" в одиночку справилась с грабителем: подробности произошедшего
Жена экс-футболиста "Спартака", "Зенита", а также сборной России Павла Погребняка Мария рассказала, что в 2011 году ей удалось справиться с преступником, который забрался в ее квартиру в Штутгарте. В этот момент муж был на выездном матче с другом городе.
"Я подошла к двери и посмотрела в глазок, и поняла, что он заклеен! Невозможно передать словами, что я испытала! Я стала звонить родным, но ночь - все спят, муж тоже спит. Выйти из квартиры я не могла, хотя жила на первом этаже, так как везде были тяжелые жалюзи, и если их поднимать, шум будет на весь дом. Да и времени займет много. Туалет — опять не вариант, я выбросила все ключи, чтобы дети не закрывались.
Тогда я в отчаянии пошла на кухню, взяла самый длинный нож (как оказалось потом, он был самым тупым — для хлеба) и спряталась за дверь. Думаю, что бы там ни было, сразу прыгну на него, а там будь, что будет! Выхода нет! Спряталась, стою, жду. Пауза была долгой. Я уже подумала, что накрутила себя и хотела уходить. И тут замок в двери начал прокручиваться, и дверь открывается.
Я со всей дури прыгнула на преступника с криком "Help me"! И чуть не сбила его с ног. В этот момент он меня оттолкнул, я вылетела в коридор к соседней двери и быстро нажала на звонок! Я орала, у меня была истерика! Все жильцы стали открывать двери и бежать ко мне. Я не понимала, где я, что со мной, ранена или нет. Через несколько минут я чуть отошла и стала все осознавать. Преступник не успел перешагнуть за порог, он был уверен, что мы спрятались и не ожидал такого поворота. Мне же повезло, что у него не было ножа, иначе я бы сама всем телом напоролась на него. По мимолетному взгляду я только запомнила черное лицо с капюшоном. Больше ничего не увидела", - написала Мария Погребняк в своем Instagram.
35-летний Погребняк выступал за "Штутгарт" с 2009 по 2012 годы, провел за клуб 88 матчей и забил 21 гол. Затем играл за "Фулхэм", "Рединг", московское "Динамо", "Тосно" и "Урал". За сборную России сыграл 33 матча и забил восемь голов.
Павел и Мария поженились в 2014 году. Они были знакомы еще со школы. У них трое сыновей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
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|16
|15
|Анжи
|17
|15
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|17
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