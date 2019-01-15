Жена экс-форварда "Спартака" и "Зенита" в одиночку справилась с грабителем: подробности произошедшего

Жена экс-футболиста "Спартака", "Зенита", а также сборной России Павла Погребняка Мария рассказала, что в 2011 году ей удалось справиться с преступником, который забрался в ее квартиру в Штутгарте. В этот момент муж был на выездном матче с другом городе.

"Я подошла к двери и посмотрела в глазок, и поняла, что он заклеен! Невозможно передать словами, что я испытала! Я стала звонить родным, но ночь - все спят, муж тоже спит. Выйти из квартиры я не могла, хотя жила на первом этаже, так как везде были тяжелые жалюзи, и если их поднимать, шум будет на весь дом. Да и времени займет много. Туалет — опять не вариант, я выбросила все ключи, чтобы дети не закрывались.

Тогда я в отчаянии пошла на кухню, взяла самый длинный нож (как оказалось потом, он был самым тупым — для хлеба) и спряталась за дверь. Думаю, что бы там ни было, сразу прыгну на него, а там будь, что будет! Выхода нет! Спряталась, стою, жду. Пауза была долгой. Я уже подумала, что накрутила себя и хотела уходить. И тут замок в двери начал прокручиваться, и дверь открывается.

Я со всей дури прыгнула на преступника с криком "Help me"! И чуть не сбила его с ног. В этот момент он меня оттолкнул, я вылетела в коридор к соседней двери и быстро нажала на звонок! Я орала, у меня была истерика! Все жильцы стали открывать двери и бежать ко мне. Я не понимала, где я, что со мной, ранена или нет. Через несколько минут я чуть отошла и стала все осознавать. Преступник не успел перешагнуть за порог, он был уверен, что мы спрятались и не ожидал такого поворота. Мне же повезло, что у него не было ножа, иначе я бы сама всем телом напоролась на него. По мимолетному взгляду я только запомнила черное лицо с капюшоном. Больше ничего не увидела", - написала Мария Погребняк в своем Instagram.

35-летний Погребняк выступал за "Штутгарт" с 2009 по 2012 годы, провел за клуб 88 матчей и забил 21 гол. Затем играл за "Фулхэм", "Рединг", московское "Динамо", "Тосно" и "Урал". За сборную России сыграл 33 матча и забил восемь голов.

Павел и Мария поженились в 2014 году. Они были знакомы еще со школы. У них трое сыновей.

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