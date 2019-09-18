Жена экс-футболиста "Зенита" обвинила игрока в воровстве

Теги фк сочииван новосельцев

Жена экс-футболиста "Зенита" обвинила игрока в воровстве
Катерина Новосельцева, жена бывшего защитника "Зенита" Ивана Новосельцева, который сейчас выступает за "Сочи", обвинила игрока в воровстве и мошенничестве.

"Мой муж вывел деньги со счетов, даже в моменты последних дней, когда мы общались. Иван вставляет палки в колеса даже своему рожденному ребенку. И вижу, как относятся бывшие футболисты к своим женам, но хуже поступка моего мужа я не вижу. Новосельцев - худший футболист из всех, которые есть. Ни один из футболистов не отказывает в помощи своим детям. Все они хотят сделать лучше своим детям, несмотря на взаимоотношения с женами. Детей никогда никто не бросает. И здесь, придя в суд, я не чувствую, что есть какая-то защита и правосудие.

Заседание перенесли, потому что не пришли выписки из банков. На мой взгляд, никто их и не отправил, просто затягивается процесс. Мне хочется, чтобы журналисты подошли к Ивану и задали ему вопросы. Новосельцев - вор, мошенник. Ему стыдно появляться на заседаниях, потому что все выйдет наружу", - приводят слова Новосельцевой российские СМИ.

30-летняя Новосельцева (в девичестве Кейру) ранее являлась атакующим защитником сборной России по баскетболу. 20 апреля 2015 года сразу после матча "Ростова" в чемпионате России Иван Новосельцев сделал сделал Катерине предложение прямо на футбольном поле. Их свадьба состоялась 24 октября 2015 года состоялась их свадьба. Некоторое время назад девушка родила ребенка от Новосельцева.

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