Жена экс-игрока киевского "Динамо": "Почему я еще не в Playboy?"

Теги динамо киевниколай морозюк

Жена экс-игрока киевского "Динамо": "Почему я еще не в Playboy?"
Ирина Морозюк, жена экс-защитника киевского "Динамо" Николая Морозюка, выступающего на правах аренды за турецкий "Ризеспор", призналась, что хочет сняться для Playboy.

"Нравится ли вам ретро-обработка? Как по мне очень секси. Да и вообще, я не понимаю, почему я еще не в Playboy! Представляю, какую бы красоту сотворили профессиональные фотографы и камеры. Эти фотки я делала сама, если что", - написала Ирина в своем Instagram.

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