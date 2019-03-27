Жена экс-игрока киевского "Динамо": "Почему я еще не в Playboy?"
Ирина Морозюк, жена экс-защитника киевского "Динамо" Николая Морозюка, выступающего на правах аренды за турецкий "Ризеспор", призналась, что хочет сняться для Playboy.
"Нравится ли вам ретро-обработка? Как по мне очень секси. Да и вообще, я не понимаю, почему я еще не в Playboy! Представляю, какую бы красоту сотворили профессиональные фотографы и камеры. Эти фотки я делала сама, если что", - написала Ирина в своем Instagram.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12