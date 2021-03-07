Жена экс-игрока "Реала" Гарая рассказала о сексе с футболистом

Теги эсекьель гарай

Жена экс-игрока "Реала" Гарая рассказала о сексе с футболистом

Тамара Горро, жена аргентинского защитника Эсекиэля Гарая, рассказала, что со временем ее секс с мужем изменился.

"Я уже не испытываю того драйва в сексе с Эсекиэлем, как раньше. Не знаю, в чем причина этого: то ли не хватает времени, то ли желания. Я люблю мужа, но не хочу заниматься сексом каждый день, так как устаю. Думаю, многие меня поймут", — приводит слова Горро Marca.

Эсекиэль и Тамара женаты с 2012 года. У них есть двое детей.

В настоящее время 34-летний Гарай является свободным агентом. Ранее он выступал за "Ньюэллз Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Бенфику", "Зенит" и "Валенсию". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

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