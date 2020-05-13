Жена экс-игрока "Зенита" коварно обманула мужа, заманив стриптизом

Теги валенсияэсекьель гарай

Жена экс-игрока "Зенита" коварно обманула мужа, заманив стриптизом

Тамара Горро, жена аргентинского защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарая, коварно обманула мужа.

Девушка начала танцевать стриптиз для супруга и поманила его в спальню. Когда футболист подошел к двери, Тамара вручила ему швабру и ведро.

33-летний Гарай выступает за "Валенсию" с 2016 года. Ранее он играл за "Ньюэллс Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Бенфику" и "Зенит". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

Не пропустите: Гарай с женой трогательно встретились с детьми, которых не видели два месяца из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов