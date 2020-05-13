Жена экс-игрока "Зенита" коварно обманула мужа, заманив стриптизом

Тамара Горро, жена аргентинского защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарая, коварно обманула мужа.

Девушка начала танцевать стриптиз для супруга и поманила его в спальню. Когда футболист подошел к двери, Тамара вручила ему швабру и ведро.

33-летний Гарай выступает за "Валенсию" с 2016 года. Ранее он играл за "Ньюэллс Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Бенфику" и "Зенит". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

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