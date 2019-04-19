Жена экс-спартаковца Макеева - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Мы рабы в своей стране"
Светлана Макеева, жена бывшего защитника "Спартака", Евгения Макеева, поделилась мнением о судебном процессе над полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным, которые полгода содержатся в СИЗО "Бутырка".
Гнев девушки вызвали слова пострадавшего от действий футболистом чиновника Дениса Пака, который на суде заявил, что "испытал страдания".
"Страдания? Вы серьезно? Теперь за потасовку в кафе сажают в тюрьму? Ежедневно в России умирают дети от рака. Умирают старики от голода. В регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, ##### (блин), страдания испытал?
Мы рабы в своей стране. До нас никому дела нет. С нас выжмут по максимуму налоги, ЖКХ, проезды и так далее. Единственные, кто у нас живет и наслаждается, — это чиновники и все, кто сидят у рычагов правления нами всеми. Их семьи живут почему-то в Европе, и дети учатся в Гарварде.
Но наши тупоголовые деграданты почему-то осуждают только футболистов за то, что они получают зарплату за свой нелегкий труд. Неужели никому в голову не приходит, что вы защищаете тех, кто вас обворовывает? У меня нет слов от этой несправедливости. Народ, высуньте свои головы из земли! Посмотрите, кто вами правит!
Многие люди даже не понимают, что все эти новости с чеками и зарплатами проплачены в СМИ, чтобы всех отвлечь от главных проблем в нашей стране, чтобы люди обсуждали все это и кидали камни в Кокорина и Мамаева в то время, когда власть пишет новые законы.
Ну, и продолжайте, конечно же, жалеть бедолагу избитого", - написала Макеева в своем Instagram.
Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13