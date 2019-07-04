Жена экс-вратаря "Зенита" приняла участие в челлендже по открыванию бутылок ногой

Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева, поучаствовала в челлендже по открыванию бутылок ногой, который проводится сейчас в соцсетях.

"Готовлюсь к вечернему показательному выступлению! Папа с дочкой", - опубликовала Малафеева видео в своем Instagram.

Ранее в челлендже также приняли участие бойцы UFC Макс Холлоуэй и Конор Макгрегор, голливудский актер Джейсон Стэтхэм, а также многие другие известные представители шоу-бизнеса.

40-летний Малафеев выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 годы. В данный момент он является заместителем спортивного директора "Зенита" по общим вопросам.

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