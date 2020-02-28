Жена экс-защитника "Спартака" Боккетти пожаловалась на коронавирус
Катерина Мальцева, жена защитника "Вероны" Сальваторе Боккетти, рассказала, как её семья пострадала от коронавируса.
"Жизнь несправедлива, но нужно учиться у итальянцев самому важному - быть на позитиве, даже когда в стране коронавирус. Уехать на две недели домой, и, как итог, начался второй месяц вдали друг от друга. Такой длинный сбор получился, на этот раз у меня. Надеюсь, что весь этот кошмар скоро закончится и мы вернёмся к тебе", - написала девушка в сторис инстаграма.
Дело в том, что Мальцева с детьми улетела в Россию, но не смогла вернуться в Италию из-за ограничений, связанных с распространением в стране коронавируса.
33-летний Боккетти с 2010 по 2012 год защищал цвета "Рубина", а с 2013 по 2019 год он выступал за "Спартак".
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|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
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|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
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|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
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|Брешия
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