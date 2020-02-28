Жена экс-защитника "Спартака" Боккетти пожаловалась на коронавирус

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Жена экс-защитника "Спартака" Боккетти пожаловалась на коронавирус

Катерина Мальцева, жена защитника "Вероны" Сальваторе Боккетти, рассказала, как её семья пострадала от коронавируса.

"Жизнь несправедлива, но нужно учиться у итальянцев самому важному - быть на позитиве, даже когда в стране коронавирус. Уехать на две недели домой, и, как итог, начался второй месяц вдали друг от друга. Такой длинный сбор получился, на этот раз у меня. Надеюсь, что весь этот кошмар скоро закончится и мы вернёмся к тебе", - написала девушка в сторис инстаграма.

Дело в том, что Мальцева с детьми улетела в Россию, но не смогла вернуться в Италию из-за ограничений, связанных с распространением в стране коронавируса.

33-летний Боккетти с 2010 по 2012 год защищал цвета "Рубина", а с 2013 по 2019 год он выступал за "Спартак".

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