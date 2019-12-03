Жена Ерохина рассказала, для чего она занимается бизнесом



Вероника Ерохина, жена полузащитника петербургского "Зенита" Александра Ерохина, рассказала, для чего она занимается бизнесом. У Ерохиной есть салон красоты в Барнауле, а также два ресторана в Санкт-Петербурге.

"Помимо денег есть такое понятие, как самореализация. Скорее хочется себя как-то проявить, сделать что-то хорошее. Безусловно, есть желание и заработать. Ни один мой проект не был чисто имиджевым. Я всегда выстраиваю бизнес как бизнес, который должен приносить деньги. Но это, опять же, часть самореализации.

Вообще, мы стараемся тратить не Сашину зарплату, а то, что уже приходит к нам сверху из ранее вложенных денег. Остальное мы снова инвестируем: что-то в недвижимость, что-то в ценные бумаги, что-то в бизнес, что-то просто откладываем. Целая бизнес-стратегия", - приводят слова Ерохиной российские СМИ.

30-летний Ерохин является воспитанником барнаульского футбола. За "Зенит" он выступает с 2017 года. Всего за петербургский клуб хавбек провел 84 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Зарплата игрока, по некоторым данным, составляет 1,8 миллиона евро в год.

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