Жена Ерохина рассказала, для чего она занимается бизнесом
Вероника Ерохина, жена полузащитника петербургского "Зенита" Александра Ерохина, рассказала, для чего она занимается бизнесом. У Ерохиной есть салон красоты в Барнауле, а также два ресторана в Санкт-Петербурге.
"Помимо денег есть такое понятие, как самореализация. Скорее хочется себя как-то проявить, сделать что-то хорошее. Безусловно, есть желание и заработать. Ни один мой проект не был чисто имиджевым. Я всегда выстраиваю бизнес как бизнес, который должен приносить деньги. Но это, опять же, часть самореализации.
Вообще, мы стараемся тратить не Сашину зарплату, а то, что уже приходит к нам сверху из ранее вложенных денег. Остальное мы снова инвестируем: что-то в недвижимость, что-то в ценные бумаги, что-то в бизнес, что-то просто откладываем. Целая бизнес-стратегия", - приводят слова Ерохиной российские СМИ.
30-летний Ерохин является воспитанником барнаульского футбола. За "Зенит" он выступает с 2017 года. Всего за петербургский клуб хавбек провел 84 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Зарплата игрока, по некоторым данным, составляет 1,8 миллиона евро в год.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14