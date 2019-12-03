Жена Ерохина рассказала, для чего она занимается бизнесом

2 Теги зенит санкт-петербургалександр ерохин

Жена Ерохина рассказала, для чего она занимается бизнесом
Вероника Ерохина, жена полузащитника петербургского "Зенита" Александра Ерохина, рассказала, для чего она занимается бизнесом. У Ерохиной есть салон красоты в Барнауле, а также два ресторана в Санкт-Петербурге.

"Помимо денег есть такое понятие, как самореализация. Скорее хочется себя как-то проявить, сделать что-то хорошее. Безусловно, есть желание и заработать. Ни один мой проект не был чисто имиджевым. Я всегда выстраиваю бизнес как бизнес, который должен приносить деньги. Но это, опять же, часть самореализации.

Вообще, мы стараемся тратить не Сашину зарплату, а то, что уже приходит к нам сверху из ранее вложенных денег. Остальное мы снова инвестируем: что-то в недвижимость, что-то в ценные бумаги, что-то в бизнес, что-то просто откладываем. Целая бизнес-стратегия", - приводят слова Ерохиной российские СМИ.

30-летний Ерохин является воспитанником барнаульского футбола. За "Зенит" он выступает с 2017 года. Всего за петербургский клуб хавбек провел 84 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Зарплата игрока, по некоторым данным, составляет 1,8 миллиона евро в год.

Не пропустите: Ерохин назвал игрока сборной России, который пользуется популярностью у девушек. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

trofimovviktorgli

Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- https://blu.vn/eroblog

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А своей зарплаты нету?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси сравнил себя с Роналду

Месси сравнил себя с Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов