Жена Федуна может произвести изменения в трансферном отделе "Спартака"

Руководство московского "Спартака" может создать трансферный комитет, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, инициатором создания комитета является жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова.

По некоторым данным, руководство московского клуба недовольно работой на трансферном рынке нынешнего генерального директора Шамиля Газизова. В летнее-осеннее трансферное окно "Спартак" подписал полузащитника Остона Урунова из "Уфы", а также свободного агента Александра Кокорина.

Не пропустите: "Спартак" определился с трансферными планами на зиму. | http://soccernews.ru