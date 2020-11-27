Жена Федуна может войти в руководство "Спартака"

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, может получить должность в руководстве московского "Спартака", сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, потенциальное назначение Салиховой никак не связано с возможной отставкой Шамиля Газизова с поста генерального директора московского клуба.

Напомним, что Газизов очень недоволен предстоящим назначением Дмитрием Поповым на пост спортивного директор "Спартака". Газизов даже собирается поставить ультиматум перед Федуном по этому поводу.

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