Жена Федуна нашла для "Спартака" нового спортивного директора
Новым спортивным директором московского "Спартака" может стать Дмитрий Попов, который ранее уже работал в этой должности в стане "красно-белых", сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.
По сведениям источника, на возвращении Попова в "Спартак" настаивает Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна.
В настоящее время в "Спартаке" нет должности спортивного директора. Главой селекционного отдела был Нариман Акавов, который недавно покинул клуб после неудачной работы в летне-осеннее трансферное окно.
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