Жена Фонсеки рассказала о несостоявшемся назначении тренера в "Тоттенхэм"
Фото: инстаграм Паулу Фонсеки/Автор неизвестен
Катерина Фонсека, жена португальского тренера Паулу Фонсеки, рассказала, что ее муж был близок к назначению в лондонский "Тоттенхэм".
"Уже в нашем доме в Риме стояли коробки с надписью Лондон. Мы не планировали возвращаться в Украину, потому что были переговоры с "Тоттенхэмом", и переговоры увенчались успехом. Мы готовились к переезду в Англию. Но у "Тоттенхэма" появился новый директор Фабио Паратичи, и стоит связывать все это с ним. Странная ситуация, когда мы уже, по сути, были в самолете на Лондон, и тут говорят, что контракт не подписывают", - приводит слова Катерины Sportarena.
Напомним, что в итоге английский клуб возглавил португальский специалист Нуну.
48-летний Фонсека в прошлом сезоне тренировал "Рому", а с лета является свободным агентом. С Катериной он познакомился, когда тренировал "Шахтер". Девушка в то время работала пресс-секретарем владельца клуба Рината Ахметова. В марте 2019 года у Катерины и Паулу родился сын Мартин.
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