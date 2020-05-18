Жена форварда "Урала" Погребняка поделилась раритетными снимками мужа и детей
Супруга форварда "Урала" Павла Погребняка Марина в инстаграме опубликовала редкие фото мужа и детей.
"Как же быстро летит время. Первая фотография - 2011 год. Я месяц или 1,5 назад родила третьего сына. Вторая - Рождество, декабрь 2019. Изменились?" - написала Погребняк в соцсети.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон РПЛ приостановлен. Футболисты занимаются в домашних условиях по индивидуальным программам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20