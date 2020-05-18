Жена форварда "Урала" Погребняка поделилась раритетными снимками мужа и детей

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Жена форварда "Урала" Погребняка поделилась раритетными снимками мужа и детей

Супруга форварда "Урала" Павла Погребняка Марина в инстаграме опубликовала редкие фото мужа и детей.

"Как же быстро летит время. Первая фотография - 2011 год. Я месяц или 1,5 назад родила третьего сына. Вторая - Рождество, декабрь 2019. Изменились?" - написала Погребняк в соцсети.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон РПЛ приостановлен. Футболисты занимаются в домашних условиях по индивидуальным программам.

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