Жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Пака, избитого Кокорина
Появились новые данные о скандале в семье полузащитник "Спартака" Дениса Глушакова, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, жена хавбека Дарья изменяла ему с Геннадием Удуняном, адвокатом чиновника Дениса Пака, который был избит нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
Как выяснилось, в мае Глушакова и Удунян вместе отдыхали в Дубаи. Стоит отметить, что Удунян женат и у него есть детей.
Что касается Глушакова, то в данный момент он находится в состоянии бракоразводного процесса с Дарьей и делит с ней имущество, нажитое в браке.
Не пропустите: Кадыров: "Тюрьма ещё более отдалит Кокорина и Мамаева от большого футбола". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Барселоне" уверены в трансфере лучшего молодого игрока мира-2018
-
2
Пять игроков "Ливерпуля" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" не будет покупать полузащитника "Спортинга"
-
Жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Пака, избитого Кокорина
-
"Барселона" собирается купить голкипера летом
-
2
"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде
-
Конте почти договорился с грандом Серии А
-
"Дьяволы" в пролёте. Что теперь делать "Манчестер Юнайтед"?
-
Неймар оспорил трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках
-
Президент "Урала" заявил о готовности подписать Кокорина и Мамаева
-
1
Источник: "Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Дибалы
-
2
Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов
-
Лидеры "Баварии" недовольны работой Ковача
-
"Манчестер Сити" может продать Жезуса ради трансфера "нового Роналду"
-
"Ювентус" пытался переманить Клоппа
-
2
Ракитич отправился на вечеринку после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
Официально: Демирбай стал игроком "Байера"
-
"Интер" готовит предложение по Джеко
-
Лукас Моура не сдержал эмоций в интервью после победы над "Аяксом"
-
Малафеев - о приговоре Кокорину: "Мне неинтересна эта тема"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19