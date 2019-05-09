Жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Пака, избитого Кокорина

Появились новые данные о скандале в семье полузащитник "Спартака" Дениса Глушакова, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, жена хавбека Дарья изменяла ему с Геннадием Удуняном, адвокатом чиновника Дениса Пака, который был избит нападающим "Зенита" Александром Кокориным.

Как выяснилось, в мае Глушакова и Удунян вместе отдыхали в Дубаи. Стоит отметить, что Удунян женат и у него есть детей.

Что касается Глушакова, то в данный момент он находится в состоянии бракоразводного процесса с Дарьей и делит с ней имущество, нажитое в браке.

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