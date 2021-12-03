Жена Глушакова оценила деятельность Заремы в "Спартаке"
Фото инстаграм Ксении Коваленко
Известная российская футболиста Ксения Коваленко, являющаяся женой полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, не видит причин для критики Заремы Салиховой, гражданской супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна.
"Женщина в футболе катастрофа? Это очередной стереотип. Во-первых, если ты профессионал своего дела, пол не важен. Во-вторых, я не считаю, что Зарема делает что-то плохое для "Спартака". Мне кажется, она очень прямолинейная. Просто мужчины не могут воспринимать, что женщина способна разбираться в футболе. Ищут какой-то подвох.
Отсюда предвзятое отношение. Зарема отошла, сказав: "Посмотрим на результат". Вы сами видите, какой результат теперь. Тут вопрос времени, если по итогу она окажется права, то многим закроет рот. Вот и всё", - сказала Коваленко.
Напомним, что Зарема 3 мая этого года вошла в совет директоров "Спартака", но спустя две недели покинула руководящий орган из-за несогласия с выбором главного тренера.
"Красно-белых" возглавил Руй Витория, под руководством которого команда занимает 10-е место в таблице РПЛ после 16 туров.
Не пропустите: Футболистка Коваленко объяснила, почему не взяла фамилию Глушакова после замужества. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Зенит" поздравил Халка, выигравшего чемпионат Бразилии
-
У "Барселоны" есть пять предложений о продаже прав на название "Камп Ноу"
-
Рамос пропустит второй матч ПСЖ подряд
-
Агент Кокорина отреагировал на слухи о скором уходе россиянина из "Фиорентины"
-
Захарян порассуждал о возможном переходе в европейский клуб
-
1
Президент "Барселоны" Лапорта: "Дембеле лучше, чем Мбаппе"
-
Жена Глушакова оценила деятельность Заремы в "Спартаке"
-
Роналду прокомментировал уход Каррика из "Манчестер Юнайтед" и назначение Рангника
-
"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина
-
Боатенг - о "Золотом мяче": "Что ещё должен был сделать Левандовски? Забить с центра поля через себя?"
-
"Локомотив" озвучил сроки восстановления Гильерме
-
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера ноября
-
"Спартак" близок к договорённости с экс-игроком сборной Алжира. Он займётся развитием молодых футболистов
-
Рангник в восторге от Роналду
-
Азмун высказался об уровне РПЛ
-
2
Лапорта: "Предложение играть бесплатно за "Барселону" должно было исходить от Месси, а не от меня"
-
Футболистка Коваленко объяснила, почему не взяла фамилию Глушакова после замужества
-
Винисиус - о Роналду: "Номер один"
-
1
Шунин оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
-
1
В "Зените" определились с будущим Семака