Жена Глушакова оценила деятельность Заремы в "Спартаке"

Фото инстаграм Ксении Коваленко

Известная российская футболиста Ксения Коваленко, являющаяся женой полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, не видит причин для критики Заремы Салиховой, гражданской супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Женщина в футболе катастрофа? Это очередной стереотип. Во-первых, если ты профессионал своего дела, пол не важен. Во-вторых, я не считаю, что Зарема делает что-то плохое для "Спартака". Мне кажется, она очень прямолинейная. Просто мужчины не могут воспринимать, что женщина способна разбираться в футболе. Ищут какой-то подвох.

Отсюда предвзятое отношение. Зарема отошла, сказав: "Посмотрим на результат". Вы сами видите, какой результат теперь. Тут вопрос времени, если по итогу она окажется права, то многим закроет рот. Вот и всё", - сказала Коваленко.

Напомним, что Зарема 3 мая этого года вошла в совет директоров "Спартака", но спустя две недели покинула руководящий орган из-за несогласия с выбором главного тренера.

"Красно-белых" возглавил Руй Витория, под руководством которого команда занимает 10-е место в таблице РПЛ после 16 туров.

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