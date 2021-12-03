Жена Глушакова порассуждала о возможном возвращении Дениса в "Спартак"

Фото инстаграм Ксении Коваленко

Известная российская футболиста Ксения Коваленко, являющаяся женой полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, считает, что её супруг усилил бы московский "Спартак".

"Он до сих пор тепло отзывается о клубе. Честно, мне их жалко - когда вокруг всё непонятно, какие-то интриги, это сказывается на игре. Как бы ты ни пытался сконцентрироваться, внешние факторы сильно отвлекают. И всё это в таком большом клубе, в сезон столетия.

Верю ли я в возвращение Дениса в "Спартак"? Почему бы и нет? У нас сейчас модно говорить про спринты, ускорения, высокую интенсивность - по этим показателям он один из лучших опорных полузащитников лиги. Плюс за достаточно короткий промежуток сезона Денис уже забил семь мячей. Хотя он играет на позиции, где многие наши опорники не забивают столько за всю карьеру. Я утрирую, конечно. Но мне правда кажется, что он бы сейчас усилил "Спартак", - сказала Коваленко.

34-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, сыграл 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 ассистов. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

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