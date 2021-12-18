Жена Глушакова выложила фото и видео в купальнике

Фото инстаграм Ксении Коваленко

Известная российская футболиста Ксения Коваленко, являющаяся женой полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, опубликовала новые фото и видео в инстаграме.

Пара находится на отдыхе за границей. Девушка позировала перед камерой в купальнике.

Коваленко и Глушаков состоят в отношениях с 2020 года. 7 марта стало известно о рождении их совместной дочери. Девочку назвали Мила.

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