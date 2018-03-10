Жена Гризманна начала поиски дома в Барселоне

Теги антуан гризманнбарселонаатлетико мадрид

Жена Гризманна начала поиски дома в БарселонеПереход форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону" стал еще более вероятным.

Как сообщает sport.es, жена французского футболиста Эрика Чоперена была в Барселоне, где подыскивала жилье.

В частности, супруга Гризманна посетила несколько районов города и его окрестностей, а именно Кастельдефельс, где живут Месси и Луис Суарес, и Авенидо Пирсон, где жил Неймар. Ни одно из предложений Эрику не устроило.

Читайте: Гризманн признан лучшим игроком Примеры в феврале | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ

"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Жирона 28 43
7 Вильярреал 27 41
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 27 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 27 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов