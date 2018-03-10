Жена Гризманна начала поиски дома в Барселоне

Переход форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону" стал еще более вероятным.

Как сообщает sport.es, жена французского футболиста Эрика Чоперена была в Барселоне, где подыскивала жилье.

В частности, супруга Гризманна посетила несколько районов города и его окрестностей, а именно Кастельдефельс, где живут Месси и Луис Суарес, и Авенидо Пирсон, где жил Неймар. Ни одно из предложений Эрику не устроило.

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