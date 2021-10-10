Жена хавбека "Спартака" Умярова рассказала, заключали ли они с мужем брачный контракт

Фото: инстаграм Алины Сабировой/Автор неизвестен

Алина Сабирова, жена полузащитника московского "Спартака" Наиля Умярова, рассказала, что они с футболистом не заключали брачный контракт.

"Нет. Мы оба развиваемся, растем вместе, какой смысл делать брачный договор? Да и в семье все должно быть общее. А то брачный договор ощущается как недоверие к своему избраннику", – написала 24-летняя Алина в своем инстаграме.

21-летний Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 67 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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