Жена хавбека "Спартака" Умярова рассказала, заключали ли они с мужем брачный контракт
Фото: инстаграм Алины Сабировой/Автор неизвестен
Алина Сабирова, жена полузащитника московского "Спартака" Наиля Умярова, рассказала, что они с футболистом не заключали брачный контракт.
"Нет. Мы оба развиваемся, растем вместе, какой смысл делать брачный договор? Да и в семье все должно быть общее. А то брачный договор ощущается как недоверие к своему избраннику", – написала 24-летняя Алина в своем инстаграме.
21-летний Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 67 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Мисс "Спартак-2019" вошла в тренерский штаб клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Варана
-
Тренер сборной Бельгии назвал причину поражения от Италии
-
Гризманн провел юбилейный матч за сборную Франции
-
Симеоне ярко высказался об уровне АПЛ
-
Жена хавбека "Спартака" Умярова рассказала, заключали ли они с мужем брачный контракт
-
Неймар рассказал о самой страшной травме в своей карьере
-
Карпин оценил шансы России в матче со Словенией
-
Модрич высказался о попадании в число претендентов на "Золотой мяч"
-
Бэйл рассказал, кто в "Реале" лучше всех играет в гольф
-
Смородская высказалась о назначении Гисдоля в "Локомотив"
-
"Манчестер Юнайтед" предложил Магуйару огромную зарплату
-
Манчини установил рекорд сборной Италии
-
Карпин назвал причину неудачной игры России в матче со Словакией
-
Губерниев ярко высказался о предстоящем матче России со Словенией
-
Де Брюйне назвал причину неудачи сборной Бельгии в финале четырех Лиги наций
-
Тренер сборной Словении ярко высказался об отсутствии Дзюбы перед матчем отбора ЧМ-2022
-
Андронов громко отреагировал на назначение Гисдоля главным тренером "Локомотива"
-
"Химки" упустили победу над тульским "Арсеналом"
-
"Ньюкасл" определил две трансферные цели на январь
-
"Барселона" намерена избавиться от двух защитников