Жена Ибрагимовича одобрила переход форварда в европейский топ-клуб

Хелена Сегер, жена форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, одобрила переход своего супруга в европейский топ-клуб.

Как сообщает Football Italia, 48-летняя фотомодель хочет, чтобы шведский бомбардир вернулся в "Милан", цвета которого он уже защищал с 2010 по 2012 год.

"Россонери" также заинтересованы в возвращении ветерана и, по некоторым данным, уже ведут переговоры по его трансферу.

37-летний Ибрагимович в этом сезоне сыграл за "Лос-Анджелес Гэлакси" 27 матчей, забил 22 гола и сделал 6 ассистов. | http://soccernews.ru