Жена Ибрагимовича выбрала новый клуб для форварда

Жена шведского форварда "Лос-Анджелес-Гэлакси" Златана Ибрагимовича хочет, чтобы футболист перешел в "Милан", сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, женщина предпочитает, чтобы форвард вернулся в "Милан", а не переходил в "Болонью", которая активно зовет его к себе. Напомним, что Ибрагимович ранее играл за "Милан" с 2010 по 2012 годы.

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес-Гэлакси" 31 матч в чемпионате МЛС и забил 31 гол. Его контракт с клубом истекает в конце 2019 года.

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