Жена Ибрагимовича выбрала новый клуб для форварда
Жена шведского форварда "Лос-Анджелес-Гэлакси" Златана Ибрагимовича хочет, чтобы футболист перешел в "Милан", сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, женщина предпочитает, чтобы форвард вернулся в "Милан", а не переходил в "Болонью", которая активно зовет его к себе. Напомним, что Ибрагимович ранее играл за "Милан" с 2010 по 2012 годы.
В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес-Гэлакси" 31 матч в чемпионате МЛС и забил 31 гол. Его контракт с клубом истекает в конце 2019 года.
Не пропустите: Ибрагимович озвучил свои требования по зарплате для заинтересованных клубов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" собирается подписать 8 футболистов
-
Роналду придумал, как уладить конфликт с игроками "Ювентуса"
-
Ничего не решающий матч с массой рекордов: Косово разгромно проиграло Англии, но имеет отличные шансы пройти на Евро
-
Кейн установил исторический рекорд квалификации Евро
-
Роналду пообещал побить мировой рекорд Али Даеи
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за Манджукича
-
Лучший молодой игрок Москвы 2018 года перешел в "Зенит" за 20 миллионов рублей
-
Азар высказался о работе Лэмпарда в качестве тренера "Челси"
-
Неделя "Усабря". "Спартак" пририсовал усы всем футболистам команды
-
Черчесов рассказал о задаче сборной России в матче с Сан-Марино
-
"Крылья Советов" отказались продавать Соболева в итальянский клуб
-
Коноплянка рассказал о тренерском стиле наставника "Спартака" Тедеско
-
ЦСКА опубликовал видеообзор матча против СКА
-
Жена Ибрагимовича выбрала новый клуб для форварда
-
1
Пентек надеется, что его продадут за 70 миллионов евро
-
1
Черчесов рассказал, сыграют ли Жирков и Головин с Сан-Марино
-
Зобнин рассказал о планах Дзюбы на матч с Сан-Марино
-
1
Жена Кокорина рассказала, почему он не показывает лицо сына футболиста
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на английского таланта
-
Президент "Ростова" выступил с заявлением по поводу финансовых проблем клуба
-
Медицинский штаб "Уфы" оказал первую помощь болельщику во время матча
-
2
Защитник "Ростова" рассказал, как Путин помог его семье
-
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей
-
Дубль Кротова принес "Уфе" победу над "Локомотивом"
-
Гончаренко высказался о будущем в ЦСКА Лукаса Сантоса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7