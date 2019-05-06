Жена игрока "Зенита" Ерохина перенесла самый страшный перелет в своей жизни
Жена игрока "Зенит" Александра Ерохина Вероника рассказала о том, с какими чувствами она садилась в самолет после того, как узнала о трагедии в аэропорту Шереметьево.
"Вчера был самый страшный перелет в моей жизни. Мы узнали об этой ужасной новости, поднимаясь по трапу самолета в сильнейший ливень. Нас трясло так сильно, что паника внутри разрасталась по всему телу холодом и жаром одновременно! Я даже не представляю, что творилось с людьми во время трагедии! Ком в горле! Это очень больно", - написала Вероника.
Вчера был самый страшный перелёт в моей жизни ... мы узнали об этой ужасной новости #шереметьево #мурманск поднимаясь по трапу самолета в сильнейший ливень . Нас трясло так сильно ,что паника внутри разрастались по всему телу холодом и жаром одновременно ! Я даже не представляю ,что творилась с людьми во время трагедии ! Ком в горле ! Это очень больно (
Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку, в ходе которой воздушное судно загорелось. Погибли 41 человек, 37 - выжили. Предварительная причина трагедии - попадание молнии на высоте 2100 метров.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19