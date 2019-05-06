Жена игрока "Зенита" Ерохина перенесла самый страшный перелет в своей жизни

Жена игрока "Зенит" Александра Ерохина Вероника рассказала о том, с какими чувствами она садилась в самолет после того, как узнала о трагедии в аэропорту Шереметьево.

"Вчера был самый страшный перелет в моей жизни. Мы узнали об этой ужасной новости, поднимаясь по трапу самолета в сильнейший ливень. Нас трясло так сильно, что паника внутри разрасталась по всему телу холодом и жаром одновременно! Я даже не представляю, что творилось с людьми во время трагедии! Ком в горле! Это очень больно", - написала Вероника.

Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку, в ходе которой воздушное судно загорелось. Погибли 41 человек, 37 - выжили. Предварительная причина трагедии - попадание молнии на высоте 2100 метров.

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