Жена Икарди будет футбольным экспертом на итальянском телевидении

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Жена Икарди будет футбольным экспертом на итальянском телевидении

Ванда Нара, жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди, будет футбольным экспертом на итальянском телевидении.

31-летнюю девушку пригласили поучаствовать в шоу "Тики Така", которое выходит еженедельно на телеканале Italia 1.

Стоит отметить, что Нара пообещала быть объективной и критиковать своего мужа, если он этого заслуживает.

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