Жена Икарди: "Конте важное приобретение для "Интера"

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Жена Икарди: "Конте важное приобретение для "Интера"

Жена форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара высказалась о главном тренере "Интера" Антонио Конте.

"Конте - на самом деле важное приобретение для "Интера". Он делает разницу. Антонио лишь трижды сыграл с той линией полузащиты, о которой просил к началу сезона", - передает слова Нары Football Italia.

Икарди играет в "Интере" с 2013 года. Летом 2019-го он перешел в ПСЖ на правах аренды.

А еще: Жена Икарди критически высказалась об игре Лукаку| http://soccernews.ru
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