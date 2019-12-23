Жена Икарди критически высказалась об игре Лукаку
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего ПСЖ Мауро Икарди, прокомментировала игру бельгийского форварда "Интера" Ромелу Лукаку.
"Было бы здорово посмотреть на то, как Ромелу будет забивать в действительно важных матчах. В Лиге Чемпионов он не забивал из выгодных ситуаций, и теперь ему придется смотреть плей-офф по телевизору. Икарди можно критиковать по разным причинам, но он является последней "девяткой" "Интера", которая забила за клуб 120 голов", - сказала Ванда в эфире программы Tiki Taka.
Напомним, что 26-летний Икарди перешел в ПСЖ из "Интера" на правах аренды с правом последующего выкупа за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.
26-летний Лукаку перешел в "Интер" в летнее трансферное окно из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро. В этом сезоне на счету бельгийца 14 мячей и три голевые передачи в 22 поединках за миланский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11