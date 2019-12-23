Жена Икарди критически высказалась об игре Лукаку



Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего ПСЖ Мауро Икарди, прокомментировала игру бельгийского форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

"Было бы здорово посмотреть на то, как Ромелу будет забивать в действительно важных матчах. В Лиге Чемпионов он не забивал из выгодных ситуаций, и теперь ему придется смотреть плей-офф по телевизору. Икарди можно критиковать по разным причинам, но он является последней "девяткой" "Интера", которая забила за клуб 120 голов", - сказала Ванда в эфире программы Tiki Taka.

Напомним, что 26-летний Икарди перешел в ПСЖ из "Интера" на правах аренды с правом последующего выкупа за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

26-летний Лукаку перешел в "Интер" в летнее трансферное окно из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро. В этом сезоне на счету бельгийца 14 мячей и три голевые передачи в 22 поединках за миланский клуб.

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