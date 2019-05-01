Жена Икарди: "Мауро был капитаном "Интера". Теперь он матрос"

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что она не уверена останется ли ее муж в клубе после истечения контракта.

"Не знаю, останется ли Икарди в "Интере". Посмотрим. Это будет только его решением. У него еще есть два года по контракту. Я могу лишь давать советы ему.

Он был капитаном команды, а стал матросом", - сказала Нара.

Аргентинец перешел в миланский клуб в 2013 году. Его контракт действует до 2021 года.

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