Жена Икарди: "Мауро остается в "Интере"



Ванда Нара, жена аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, заявила, что ее муж не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"У Мауро, как и прежде, хорошие отношения со всеми в клубе. В следующем сезоне мы останемся в "Интере".

Мой конфликт с сестрой Икарди? Я не ведьма. Мы всегда помогаем родственникам. Несколько месяцев назад мы приняли Ивану и ее парня-футболиста у себя дома. Так что она ведет себя неискренне. Когда она пошла в институт, то он подарил ей машину", - приводит слова Нары Football Italia.

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