Жена Икарди назвала себя революционером



Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, рассказала, что у него все в порядке в отношениях с футболистом.

"Контракт Мауро с "Интером" действует еще два года и мы с ним очень счастливы. Конечно, мы смотрим вперед, и все решится самым лучшим образом для "Интера" и Икарди. Мне не сложно представлять его интересы. Мои действия являются революционными. У многих футболистов агентами являются их родственники. Но жены при этом сидят с детьми дома и молчат. Поэтому я являюсь революционером. Многие жены футболистов смеются надо мной, но в том же время просят представлять интересы их мужей.

В отношениях между мной и Мауро нет никакого кризиса, мы счастливы вместе. Нелегко быть женщиной в мире мужчин, но многие люди меня уважают", - приводит слова Ванды Football Italia.

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