Жена Икарди не исключила ухода форварда из ПСЖ



Ванда Нара, жена и агент нападающего ПСЖ Мауро Икарди, намекнула, что футболист в зимнее трансферное окно может перейти в "Наполи".

"Наполи" сохранил в сейфе те деньги, который не потратил на Икарди. В январе может что-то произойти", - сказала Нара в эфире шоу Tiki Taka.

Напомним, что ПСЖ арендовал Икарди у "Интера" до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел за ПСЖ один матч. Его контракт с "Интером" действует до лета 2021 года.

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