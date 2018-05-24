Жена Икарди оценила перспективы мужа в сборной Аргентины

Ванда Нара, жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди, оценила перспективы своего мужа в сборной Аргентины.

Напомним, что лидер атак "нерадзурри" не попал в итоговую заявку "альбиселесте" на ЧМ-2018.

"Меня успокаивает тот факт, что Мауро - будущая "девятка" сборной Аргентины. Возможно, сейчас ещё не пришло время, и Мауро терпеливо ждёт свой шанс. Он заслуживает быть в команде. У него есть всё для этого, и в плане возраста и в плане демонстрируемой игры" - приводит слова Нары Football Italia.

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