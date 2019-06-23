Жена Икарди опровергла информацию, что Конте хочет избавиться от Мауро

Жена нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что у нее не было разговора с главным тренером клуба Антонио Конте, который якобы не рассчитывает на форварда.

"Хотя некоторые люди и научились распознавать фейки, я все же хочу уточнить, что я не разговаривала с Конте. Мне жаль, что подобная жуткая ложь распространяется многими изданиями", - написала Нара в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Интер" может продать Икарди и купить вместо него нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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