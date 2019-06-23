Жена Икарди опровергла информацию, что Конте хочет избавиться от Мауро

Теги интер миланмауро икардиантонио контеванда нара

Жена Икарди опровергла информацию, что Конте хочет избавиться от Мауро

Жена нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что у нее не было разговора с главным тренером клуба Антонио Конте, который якобы не рассчитывает на форварда.

"Хотя некоторые люди и научились распознавать фейки, я все же хочу уточнить, что я не разговаривала с Конте. Мне жаль, что подобная жуткая ложь распространяется многими изданиями", - написала Нара в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Интер" может продать Икарди и купить вместо него нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Икарди готовит судебный иск против "Интера". | http://soccernews.ru
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