Жена Икарди опровергла информацию, что Конте хочет избавиться от Мауро
Жена нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что у нее не было разговора с главным тренером клуба Антонио Конте, который якобы не рассчитывает на форварда.
"Хотя некоторые люди и научились распознавать фейки, я все же хочу уточнить, что я не разговаривала с Конте. Мне жаль, что подобная жуткая ложь распространяется многими изданиями", - написала Нара в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что "Интер" может продать Икарди и купить вместо него нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
В минувшем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17