Жена Икарди опубликовала яркое фото на фоне Эйфелевой башни
Жена нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванда в инстаграме опубликовала яркое фото, сделанное на фоне главной достопримечательности Франции.
Девушка сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни, подписав снимок: "Я летела со сломанными крыльями".
Икарди провел за ПСЖ 19 игр, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
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|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12