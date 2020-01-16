Жена Икарди опубликовала яркое фото на фоне Эйфелевой башни

Жена нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванда в инстаграме опубликовала яркое фото, сделанное на фоне главной достопримечательности Франции.

Девушка сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни, подписав снимок: "Я летела со сломанными крыльями".

Икарди провел за ПСЖ 19 игр, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

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