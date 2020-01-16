Жена Икарди опубликовала яркое фото на фоне Эйфелевой башни

Теги мауро икардипсж

Жена Икарди опубликовала яркое фото на фоне Эйфелевой башни

Жена нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванда в инстаграме опубликовала яркое фото, сделанное на фоне главной достопримечательности Франции. 

Девушка сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни, подписав снимок: "Я летела со сломанными крыльями".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iba volando con las alas rotas

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

Икарди провел за ПСЖ 19 игр, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

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