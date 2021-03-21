Жена Икарди поделилась соблазнительным фото из постели

Фото: twitter Goal/Автор неизвестен

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, порадовала фанатов фотографией из постели.

"Разбуди меня, когда закончится карантин. Кто может уснуть и сделать селфи?" - написала Нара на своей странице в Instagram.

28-летний Икарди и 34-летняя Нара женаты с 2014 года. У пары две общие дочери, а также трое сыновей от первого брака Ванды с аргентинским футболистом Макси Лопесом.

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