Жена Икарди подвергла критике тренерский штаб сборной Аргентины

Ванда Нара, жена нападающего "Интера" Мауро Икарди, высказалась о не вызове мужа в сборную Аргентины на ЧМ-2018.

"Лучший бомбардир Серии А! Забил 100 голов за "Интер" к 25 годам! Капитан с большой буквы. Образец профессионала и личности! И вот его награда. Мауро Икарди: 29 голов в 34 играх" - написала Нара в своем твиттере.

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