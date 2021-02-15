Жена Икарди похвасталась идеальной фигурой после пяти беременностей (видео)
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, продемонстрировала видео со своей отличной фигурой.
"В теле каждой женщины происходят изменения. У меня пятеро детей, каждый раз мне делали кесарево сечение. У меня не было подтяжек и липосакций. Я пять раз сбрасывала вес, но при этом выслушивала массу критики от женщин. Но критика не задевает меня. То, что отличает меня, – моя личность. Этого не изменит ни один хирург, никакая ретушь", - написала Ванда на странице в своем Instagram.
У Ванды двое общих детей с Икарди. Еще трое детей у женщины от первого мужа - аргентинского нападающего Макси Лопеса.
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