Жена Икарди похвасталась идеальной фигурой после пяти беременностей (видео)

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, продемонстрировала видео со своей отличной фигурой.

"В теле каждой женщины происходят изменения. У меня пятеро детей, каждый раз мне делали кесарево сечение. У меня не было подтяжек и липосакций. Я пять раз сбрасывала вес, но при этом выслушивала массу критики от женщин. Но критика не задевает меня. То, что отличает меня, – моя личность. Этого не изменит ни один хирург, никакая ретушь", - написала Ванда на странице в своем Instagram.

У Ванды двое общих детей с Икарди. Еще трое детей у женщины от первого мужа - аргентинского нападающего Макси Лопеса.

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