Жена Икарди похвасталась идеальной фигурой после пяти беременностей (видео)

Теги псжмауро икардиванда нара

Жена Икарди похвасталась идеальной фигурой после пяти беременностей (видео)

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, продемонстрировала видео со своей отличной фигурой.

"В теле каждой женщины происходят изменения. У меня пятеро детей, каждый раз мне делали кесарево сечение. У меня не было подтяжек и липосакций. Я пять раз сбрасывала вес, но при этом выслушивала массу критики от женщин. Но критика не задевает меня. То, что отличает меня, – моя личность. Этого не изменит ни один хирург, никакая ретушь", - написала Ванда на странице в своем Instagram.

У Ванды двое общих детей с Икарди. Еще трое детей у женщины от первого мужа - аргентинского нападающего Макси Лопеса.

Не пропустите: Икарди стал жертвой ограбления. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ объявил заявку на матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов

ПСЖ объявил заявку на матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов