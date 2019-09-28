Жена Икарди поучаствовала в откровенной фотосессии
Ванда Нара, супруга и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди, выложила в инстаграм откровенные фото.
Напомним, что Икарди находится в аренде в ПСЖ, в то время как его жена находится в Италии, где продолжает работать на телевидении.
Права на аргентинца принадлежат "Интеру". В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ два матча.
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