Жена Икарди продолжает войну со СМИ



Жена и агент нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара в гневной форме опровергла информацию о том, что ее муж пропустил последние несколько матчей, разозлившись на клуб за лишение капитанской повязки.

"Прекратить писать этот бред! Мауро выходит на поле, даже если пребывает не в лучшей форме. Я помню, как перед матчем с "Лацио" врачи советовали ему не выходить на поле, но он вышел, чтобы помочь "Интеру" выйти в Лигу Чемпионов", - написала Нара в своем Instagram.

Напомним, что 25-летний Икарди был лишен капитанской повязки из-за поведения Нары во время переговоров о продлении его контракта.

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