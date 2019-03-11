Жена Икарди прокомментировала будущее форварда в "Интере"
Ванда Нара, жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди, прокомментировала будущее футболиста в миланском клубе.
"Он хочет остаться в "Интере". Я работаю над тем, чтобы Мауро помирился с клубом", - сказала Нара.
В середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого аргентинец стал жаловаться на проблемы с коленом.
На поле нападающий не выходит с 9 февраля. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до июня 2021 года.
Не пропустите: Икарди выдвинул ультиматум "Интеру". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|1
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|27
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|27
|57
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|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
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|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10