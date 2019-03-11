Жена Икарди прокомментировала будущее форварда в "Интере"

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Жена Икарди прокомментировала будущее форварда в "Интере"

Ванда Нара, жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди, прокомментировала будущее футболиста в миланском клубе.

"Он хочет остаться в "Интере". Я работаю над тем, чтобы Мауро помирился с клубом", - сказала Нара.

В середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого аргентинец стал жаловаться на проблемы с коленом.

На поле нападающий не выходит с 9 февраля. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до июня 2021 года.

Не пропустите: Икарди выдвинул ультиматум "Интеру". | http://soccernews.ru

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