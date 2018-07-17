Жена Икарди раскритиковала сборную Аргентины



Жена нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара подвергла критике игру сборной Аргентины на Чемпионате Мира-2018.

"Аргентина провалилась на ЧМ-2017. Нам нужен был тренер, который не позволил бы вмешиваться в его выбор состава. Я говорила Сампаоли, что Икарди является лучшей "девяткой" в аргентинском футболе. Он - настоящий лидер, капитан и обладает позитивным характером", - приводит слова Нары журнал Gente.

Напомним, что Хорхе Сампаоли не включил Икарди в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018. На турнире Аргентина вылетела в 1/8 финала.

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