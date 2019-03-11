Жена Икарди рассказала о будущем мужа в "Интере"

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Жена Икарди рассказала о будущем мужа в "Интере"

Жена и Агент игрока "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о том, что ее муж намерен остаться в клубе. 

"Мауро хочет продолжать играть в "Интере". Сейчас мы занимаемся тем, чтобы наладить хорошие отношения с клубом.

Мауро волнуется из-за колена постоянно. Это не выдумка. Вероятно, это может быть также связано с тем, что он нечувствует себя важным для клуба.

Сейчас я разговариваю с Мароттой чаще, чем с мужем, чтобы избежать недоразумений. Не хочу много говорить о встрече, но знаю точно, что она была позитивная", - сказала Нара. 

В середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого аргентинец стал жаловаться на проблемы с коленом.

На поле нападающий не выходит с 9 февраля. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до июня 2021 года.

Не пропустите: Икарди выдвинул ультиматум "Интеру". | http://soccernews.ru

 

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