Жена Икарди разделась в домашнем спа-салоне
Фото инстаграм Ванды Нары
Ванда Нара, супруга нападающего ПСЖ Мауро Икарди, опубликовала в инстаграме новые горячие фотографии.
"Какая фотография лучше? Первая или вторая? Спа-салон дома", - написала жена футболиста, прикрепив один снимок топлес и один в купальнике.
Икарди и Нара женаты с 2014 года. У пары две общие дочери, а также трое сыновей от первого брака Ванды с аргентинским футболистом Макси Лопесом.
В текущем сезоне форвард сыграл за ПСЖ 26 матчей, забил 12 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Икарди ведет переговоры с двумя клубами. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13