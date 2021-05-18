Жена Икарди разделась в домашнем спа-салоне

Фото инстаграм Ванды Нары

Ванда Нара, супруга нападающего ПСЖ Мауро Икарди, опубликовала в инстаграме новые горячие фотографии.

"Какая фотография лучше? Первая или вторая? Спа-салон дома", - написала жена футболиста, прикрепив один снимок топлес и один в купальнике.

Икарди и Нара женаты с 2014 года. У пары две общие дочери, а также трое сыновей от первого брака Ванды с аргентинским футболистом Макси Лопесом.

В текущем сезоне форвард сыграл за ПСЖ 26 матчей, забил 12 голов и сделал 3 ассиста.

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