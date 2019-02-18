Жена Икарди сделала заявление о лишении футболиста капитанской повязки



Ванда Нара, являющаяся женой и агентом нападающего "Интера" Мауро Икарди, рассказала, что ее мужа шокировало решение клуба о лишении капитанской повязки.

"Некоторые люди считают капитанскую повязку бесполезной вещью, но для Мауро ее потерю можно сравнить с потерей ноги. Икарди гордится тем, что играет за "Интер" и много раз принимал решения в пользу клуба, когда у него была возможность получить большие деньги. У меня постоянный контракт с руководством "Интера", но о решении по новому капитану я узнала из твиттера. Я общалась с руководством три или четыре часа, но никто об этом мне не сказал. Мы продолжаем болеть за "Интер" всей семье, и это не зависит от того, присутствует Икарди на поле или нет", - приводит слова Нары Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Интер" лишил 25-летнего Икарди капитанской повязки из-за поведения Нары во время переговоров о продлении контракта.

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