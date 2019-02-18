Жена Икарди сделала заявление о лишении футболиста капитанской повязки
Ванда Нара, являющаяся женой и агентом нападающего "Интера" Мауро Икарди, рассказала, что ее мужа шокировало решение клуба о лишении капитанской повязки.
"Некоторые люди считают капитанскую повязку бесполезной вещью, но для Мауро ее потерю можно сравнить с потерей ноги. Икарди гордится тем, что играет за "Интер" и много раз принимал решения в пользу клуба, когда у него была возможность получить большие деньги. У меня постоянный контракт с руководством "Интера", но о решении по новому капитану я узнала из твиттера. Я общалась с руководством три или четыре часа, но никто об этом мне не сказал. Мы продолжаем болеть за "Интер" всей семье, и это не зависит от того, присутствует Икарди на поле или нет", - приводит слова Нары Football Italia.
Ранее сообщалось, что "Интер" лишил 25-летнего Икарди капитанской повязки из-за поведения Нары во время переговоров о продлении контракта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|23
|34
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9