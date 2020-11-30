Жена Икарди снялась обнаженной на лошади: фото

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, поделилась откровенной фотографией в обнаженном виде на лошади.

"Сильный шаг", - написала Нара на своей страницев в Instagram.

Ванда и Мауро состоят в отношениях с 2014 года. У них есть двое совместных детей. Также пара воспитывает трех детей от предыдущего брака Нары.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Невеста Роналду и жена Икарди пришли на показ мод в Париже в похожих нарядах. | http://soccernews.ru