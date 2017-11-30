Жена Икарди уверена, что Мауро стоит не менее 200 миллионов евро

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Жена Икарди уверена, что Мауро стоит не менее 200 миллионов евроАгент форварда миланского "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара, являющаяся также его женой, назвала трансферную стоимость своего клиента.

"Я не буду отрицать, что в нем заинтересованы многие команды - гораздо больше, чем фигурируют в прессе... Возможен ли его уход в будущем? Трудно сказать, потому что в футболе никогда не известно, что произойдет в будущем. У него есть контракт, он думает о победах с "Интером", он доволен тем, что делает, и он стремится к максимуму. Никто не знает будущего, последнее слово будет за клубом, однако есть предложения, от которых нельзя отказаться. Сколько он стоит? Не менее 200 миллионов евро", - цитирует Нару Corriere dello Sport.

Напомним, на Икарди претендуют четыре топ-клуба. | soccernews.ru 

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