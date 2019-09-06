Жена Икарди: "Вариант с ПСЖ был худшим для меня"

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Жена Икарди: "Вариант с ПСЖ был худшим для меня"

Ванда Нара, жена и агент нападающего Мауро Икарди, прокомментировала его переход из "Интера" в ПСЖ на правах аренды.

"Если я жду до последнего, значит у меня есть туз в рукаве. Никто не знал, даже дети. Мауро упаковал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, поэтому мы будем жить между Миланом и Парижем. Из трёх вариантов, которые у нас были, ПСЖ был худшим для меня, поскольку мне с детьми придётся вернуться в Милан. Но этот вариант был лучшим для него. Мне предложили представлять других игроков, мужей моих друзей, но я не могу, потому что сильно забочусь об интересах Мауро. Я делаю это из любви к нему", - цитирует Нару Football Italia.

Напомним, что ПСЖ арендовал Икарди до конца текущего сезона с правом последующего клуба.

В "Интере" нападающий провёл шесть лет и забил 124 гола в 219 матчах.

Не пропустите: Икарди будет получать в ПСЖ в два раза больше, чем в "Интере". | http://soccernews.ru
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