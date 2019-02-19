Жена Икарди выдвинула жесткое требование "Интеру"

Теги мауро икардиинтер милан

Жена Икарди выдвинула жесткое требование "Интеру"
Ванда Нара, являющаяся женой и агентом аргентинского нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, поставила жесткое условие перед клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, Нара потребовала вновь сделать ее мужа капитаном "Интера", в противном случае он не будет выходить на поле. Также Нара хочет, чтобы клуб извинился перед форвардом за лишение его повязки капитана команды.

Напомним, что "Интер" лишил повязки Икарди из-за поведения его жены на переговорах о продлении контракта. После этого инцидента форвард отказался сыграть в матче Лиги Европы с "Рапидом" (1:0), а также пропустил встречу Серии А с "Сампдорией" (2:1).

Не пропустите: Президент "Интера" исключил продажу Икарди в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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