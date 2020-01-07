Жена Икарди высказалась о будущем форварда в ПСЖ

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Жена Икарди высказалась о будущем форварда в ПСЖ

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего ПСЖ Мауро Икарди, высказалась о возможном продолжении карьеры своего мужа в парижском клубе.

"Теоретически летать из Парижа в Милан и Рим легко, но на практике все по-другому. Впрочем, я с этим справляюсь. Я рада, что у Мауро все в порядке в ПСЖ. Но останется ли он в клубе, я пока сказать не могу. Он сам должен решить", - приводит слова Нары Gazzetta dello Sport.

Напомним, что аргентинец выступает за ПСЖ на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Интеру".

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за парижский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

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